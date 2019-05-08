Париж, 8 мая, 2019, 13:08 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон нанес неожиданный визит кандидатам списка от партии «Вперёд, Республика!» (LREM), чтобы объявить о «мобилизации» и «оказать им поддержку» на выборах в Европарламент, которые состоятся 26 мая, сообщает Le Point.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Глава государства встретился с 30 участниками, включая главу списка партии «Вперёд, Республика!» Натали Луазо.

«Макрон захотел направить сообщение о том, что от результата выборов зависит будущее Европы: это выбор между теми, кто хочет восстановить Европу и тех, кто хочет её разделить», — заявил правительственный источник, который пожелал остаться анонимным.

В свою очередь, Натали Луазо горячо приветствовала визит главы государства.

«Эммануэль Макрон — лидер Европы. Глава государства рассказал нам о европейских проблемах. Это сделало нас всех очень счастливыми. Я думаю, что это порадовало всех присутствующих. Кампания продолжается», — заявила Натали Луазо.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу института Ipsos, опубликованному 5 мая 2019 года, французская партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен обошла по популярности партию «Вперёд, Республика!».