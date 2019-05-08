Санкт-Петербург, 8 мая, 2019, 12:59 — ИА Регнум. В военном параде в Санкт-Петербурге в День Победы впервые примет участие передвижная звонница, которой будет управлять звонарь храма Владимирской иконы Божией Матери.

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральная репетиция парада в Санкт-Петербурге, 7 мая 2019 года

Как сообщили 8 мая в пресс-службе Западного военного округа, звон колоколов сопроводит на Дворцовой площади исполнение военным оркестром музыкального произведения «Славься» Михаила Глинки.

Эта торжественная и величественная музыка зазвучит в момент завершения приветствия парадных расчётов командующим войсками ЗВО генерал-полковником Александром Журавлёвым.

Напомним, в параде на Дворцовой площади, который начнется в 10:00 мск 9 мая, будет задействовано свыше 4,5 тыс. военнослужащих, около 130 образцов военной и специальной техники, включая более 20 самолётов и вертолётов.