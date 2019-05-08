Калуга, 8 мая, 2019, 12:44 — ИА Регнум. Следственными органами Калужской области предъявлено обвинение 67-летнему жителю Московской области, спровоцировавшему массовое дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали дети и один ребёнок погиб. Об этом 8 мая сообщила корреспонденту ИА REGNUM следователь по особо важным делам СУ СК России по Калужской области Юлия Иост.

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2 мая 2019 года около 12:20 обвиняемый, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, двигался по 94-му километру автодороги М3 «Украина» со стороны Москвы в сторону Калуги по территории Боровского района. Он не соблюдал дистанцию, боковой интервал и скоростной режим, и допустил столкновение с автомобилями Chevrolet Lacetti и Daewoo Nexia, которые двигались в попутном направлении.

В результате столкновения Chevrolet Lacetti выехал на полосу встречного движения и столкнулся с движущейся навстречу автомашиной марки Toyota Corolla под управлением женщины. В результате удара автомобиль Toyota Corolla развернуло и он столкнулся с автомобилем Honda.

В салоне Toyota Corolla помимо водителя находились мать водителя и шестеро детей в возрасте от одного года до 12 лет. Пострадавшие являются родственниками, проживают в поселке Селятино Московской области и в день аварии ехали домой с дачи. Обе женщины — многодетные матери. В результате аварии пятилетний мальчик скончался, 12-летняя девочка с тяжелыми травмами находится в одной из клиник Москвы, водитель автомашины Toyota Corolla и двое детей с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в Калужскую областную больницу, еще двум детям помощь была оказана на месте. Также в областную больницу в Калуге госпитализирован водитель автомашины Chevrolet Lacetti.

После происшествия водители-участники ДТП прошли медицинское освидетельствование, которое показало, что все они были трезвы. После этого обвиняемый, располагая информацией о пострадавших в аварии лицах, покинул место происшествия. В тот же день около 16:00 на 245-м километре автодороги М3 «Украина» на территории Сухиничского района произошло второе ДТП с участием автомобиля Toyota Land Cruiser под управлением обвиняемого, который столкнулся с трактором и съехал в кювет. В результате этой аварии пострадал водитель Toyota Land Cruiser. Он был доставлен в реанимационное отделение больницы. Как только состояние здоровья мужчины позволило проводить с ним следственные действия, он был допрошен следователем первого отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России и ему было предъявлено обвинение.

«Подозреваемый в преступлении мужчина с предъявленным обвинением согласился. Сторона защиты принимает меры к компенсации вреда, причиненного преступлением, принесла извинения пострадавшей семье и оказывает ей материальную помощь. Следователем по уголовному делу назначены автотехническая и судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Расследование уголовного дела продолжается», — сказала Юлия Иост.

Водителю Toyota Land Cruiser предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, сопряженное с оставление места ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет.