Ростов-на-Дону, 8 мая, 2019, 12:42 — ИА Регнум. Самолёт SSJ-100 не смог доставить пассажиров из Ростова-на-Дону в Москву. Авиалайнер, по неофициальной информации, не смог покинуть ростовский аэропорт «Платов» из-за поломки.

Anna Zvereva SSJ-100

Как сообщают источники нескольких Телеграм-каналов, пассажиров сняли с борта и отправили в Москву другими рейсами.

«Самолёт «Аэрофлота», который должен был лететь из Ростова-на-Дону в Москву, задержали в аэропорту «Платов» по техническим причинам, пассажиры улетели другими рейсами. Сообщается, что рейс должен был выполняться на воздушном судне Sukhoi Superjet 100, в самолете заело педаль», — сообщает «Ростовское управление».

«Летевших сегодня из Ростова в Москву пассажиров сняли с борта самолёта из-за его неисправности. Оказалось, что на борту сломан датчик положения руля. Пилоты заметили это и сообщили диспетчеру. После этого 70 пассажиров высадили и доставили в стерильную зону аэропорта», — сообщает Телеграм-канал «Ростов №1».

ИА REGNUM отмечает, что официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, что ЧП с самолётами SSJ-100 всё чаще попадают в новостные сводки после трагедии в столичном аэропорту «Шереметьево». Не вся информация о тех или иных инцидентах получает подтверждение.