Челябинск, 8 мая, 2019, 12:17 — ИА Регнум. Депутаты думы Челябинска обнародовали сведения о своих доходах и имуществе за 2018 год. В сравнении с 2017 годом некоторые из них обеднели, дела же у других пошли в гору. А кто-то из депутатов задекларировал недвижимость за рубежом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Самым богатым оказался Виталий Рыльских с доходом 286 943 670,59 рубля. У него пять участков земли, четверть одного земельного участка, три жилых дома, половина квартиры, шесть нежилых зданий и доли в пяти нежилых зданиях и транспорт: автомобиль, три маломерные лодки, снегоход и четыре прицепа.

У одного из его несовершеннолетних детей — половина квартиры, а у другого квартира.

Александр Букреев заработал 258 844 006,5 рубля. У него доля в двух участках земли, девять жилых домов (один в Португалии), две квартиры, гараж, гаражный бокс, 11 нежилых помещений, доля в трёх нежилых помещениях, сооружение электроэнергетики, а также транспортные средства — автомобиль, бурильно-крановая установка, два квадроцикла, две резиновых надувных лодки, снегоход, снегоболотоход и мотолодка.

Доход супруги составил 156 400 рублей. У неё есть квартира и два автомобиля.

Илья Мительман показал доход в размере 141 856 798,61 рубля. Недвижимости у него тоже много. Участок земли, жилой дом, два забора, доли в трёх жилых домах, объект незавершённого строительства, три квартиры и 32 нежилых помещения. Плюс два автомобиля. Его супруга за год ничего не заработала. У неё в наличии квартира и машиноместо.

Четвёртое место занял Николай Серсков с доходом 97 766 226,17 рубля. У него в собственности шесть участков земли, часть земельного участка, 18 нежилых зданий в личной собственности и одно — в общей совместной, а также транспорт, в том числе два автомобиля «мерседес».

Его супруга заработала больше — 169 961 147,5 рублей. Шесть участков земли у неё в личной собственности, и в двух есть доля. Также она имеет три жилых дома, две квартиры, два машиноместа, а также несколько нежилых зданий и помещений и доли в них.

На пятом месте Михаил Дедович 55 526 092,68 рубля. У него в личной и долевой собственности несколько участков земли, доли в нескольких нежилых зданиях, дачный дом и доли в двух жилых домах. Из транспорта — квадроцикл. снегоход и два прицепа.

Супруга депутата заработала 30 528 560,97 рубля. В личной собственности у неё квартира, а в общей долевой — пять участков земли и девять нежилых зданий.

Добавим, в 2017 году Букреев заработал меньше — 214 765 724,01 рубля, а Дедович наоборот заметно больше — 179 071 632,74. А Мительман разбогател в несколько раз, подняв свой доход с 22 382 781,46 рубля. Рыльских получил в 2017 году денег в сумме 119 788 050,61 рубля, то есть тоже поправил свои дела. А во доход Серскова упал с предыдущих 129 192 657,86 рубля.

Есть и депутаты, которые заработали меньше многих своих коллег. Альберт Каримов задекларировал лишь 145 808,28 рубля. Константин Нациевский показал доход в размере 285 тыс. рублей. У его супруги оказалось больше — 403 285,10. А третьим с хвоста оказался Виталий Паутов с доходом 317 097,12 рубля.

Примечательно, что даже с таким доходом Нациевский поправил свои дела. В 2017 году он заработал всего 12 300 рублей.

Добавим, некоторые депутаты заработали по сравнению с лидерами не очень много, но при этом имеют недвижимость за рубежом. Михаил Вербитский имеет доход в размере 862 795,22 рубля и у него квартира в Таиланде. А Олег Иванов на пару со своей супругой имеет квартиру и машиноместо в Испании. Правда, доход приличный. Он заработал в 2018 году 37 315 761,94 рубля, а его жена — 11 033 544,48