Багдад, 8 мая, 2019, 12:22 — ИА Регнум. Сотни временно перемещенных граждан Ирака вынуждены были вновь вернуться в лагеря для беженцев в Иракском Курдистане, в связи с проблемами безопасности, сообщает 8 мая Kurdistan.ru.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Свыше 530 семей беженцев вернулись в лагеря в Иракском Курдистане с начала нового года, и их число продолжает расти», — говорится в заявлении одного из руководителей лагерей для беженцев.

Напомним, в результате вторжения в 2014 году боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ирак и Сирию сотни тысяч беженцев вынуждены были покинуть свои дома. В Иракском Курдистане осели порядка 2 млн мигрантов.