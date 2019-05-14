Москва, 14 мая, 2019, 03:21 — ИА Регнум. Итальянские католические епископы стали гостями на праздновании Пасхи в России. Как этот визит укрепил дружбу между Россией и Италией и какие впечатления получили гости, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Сергей Власов. patriarchia.ru Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с кардиналом — викарием Рима Анджело Де Донатисом

Дружба между Россией и Италией уходит корнями в самую эпоху Возрождения, достаточно вспомнить царя Иоанна Третьего, пригласившего итальянских архитекторов для постройку соборов на территории Кремля. Знаменитый итальянцев Аристотель Фьораванти построил Успенский собор в Кремле, исполнив решение папы Римского Сикста VI поддержать русского царя, а не просивших «архитектурной поддержки» Османского султана и венгерского короля, да и сам Кремль в целом построен не без участия итальянских зодчих.

В этом году делегация во главе с викарием Рима Анджело Де Донатисом была принята в Троице-Сергиевой лавре предстоятелем РПЦ патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Патриарх горячо приветствовал гостей, добавив, что «Пасха — лучшее время, чтобы приехать в Россию и понять русскую душу». Отношения между Церквами, говорит патриарх, развиваются в позитивном ключе, чем особенно способствовала встреча в Гаване с папой Римским Франциском. Воскресение Христово стало прекрасным праздничным поводом вспомнить о христианской любви и ее истинном наполнении. Гости рассказали, что поездка стала для них великим пасхальным даром.

Читайте статью Станислава Стремидловского «Что итальянские католики увидели на Пасху в России».