Улан-Удэ, 8 мая, 2019, 12:18 — ИА Регнум. Дым, затянувший центральные районы Бурятии и Улан-Удэ, не связан с лесными пожарами в республике. В агентстве лесного хозяйства Бурятии со ссылкой на спутниковые снимки 8 мая сообщили ИА REGNUM, что источником задымления стали пожары в соседнем Приангарье.

Egov-buryatia.ru/ralh Данные спутникового мониторинга с 6 по 7 мая 2019 года

«На утро среды в Иркутской области зарегистрировано 30 лесных пожаров на площади 13 тыс. 136 гектаров, из них локализованы 9 очагов на 1,4 тыс. гектаров. Режимы ЧС действуют в двух районах региона — Иркутском и Баяндаевском. Восемь лесных пожаров находятся в 5-километровой зоне населенных пунктов», — сообщили в агентстве.

В самой Бурятии в настоящий момент пытаются потушить шесть пожаров в районах республики. Четыре из них локализованы на площади около 800 гектаров, ещё два действуют на общей площади более 3 тыс. гектаров. Работы продолжаются в условиях штормового порывистого ветра, добавили в РАЛХ.

Тем временем Роспотребнадзор по Бурятии провёл мониторинг качества воздуха в Улан-Удэ и других задымлённых поселениях.

«По результатам исследований содержание вредных примесей не превышает предельно-допустимые концентрации и составляет по взвешенным веществам до 0,16 ПДК, диоксиду азота — 0,5 ПДК, диоксиду серы — 0,2 ПДК, оксиду углерода — 0,42 ПДК», — отметили в управлении.

Всего за пожароопасный период специалисты исследовали 53 пробы атмосферного воздуха в столице Бурятии и населенных пунктах Кабанского и Тункинского районов. По результатам исследований содержание примесей также не превышало максимально-разовые предельно-допустимые концентрации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за дыма над Читой поспорили власти Забайкалья и Бурятии. В министерстве природных ресурсов Забайкальского края заявили, что дым принёс штормовой ветер из Бурятии, где действуют лесные пожары. В бурятском РАЛХ в ответ сослались на данные космического мониторинга.

«В Забайкальском крае на границе с Бурятией действует несколько лесных пожаров, которые, вероятно, могли дать подобный выброс дыма», — сообщили в агентстве.

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Напомним также, что с 15 апреля на территории республики действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров за пределами специально предусмотренных мест массового посещения граждан, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ.

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