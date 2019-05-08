Париж, 8 мая, 2019, 12:17 — ИА Регнум. Министр обороны Франции Флоренс Парли заявила, что страна скорее всего репатриирует детей-сирот бывших французских джихадистов, которые пребывают в лагерях в Сирии, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

«Это очень вероятно», — отметила министр в эфире новостного канала BFM TV и радио RMC, отвечая на вопрос о возможности дальнейшей репатриации детей-сирот.

«Мы делаем всё, чтобы репатриировать детей-сирот, которые определены таковыми», — продолжила она.

Ранее бывший президент Франции Франсуа Олланд выступил за репатриацию всех французских детей-сирот, находящихся в Сирии. Что касается острого вопроса о возвращении матерей, экс-глава Франции, заявил о необходимости рассмотрения каждого конкретного случая.

Напомним, власти Франции отказывается репатриировать своих граждан, мужчин или женщин, присоединившихся к боевикам в Сирии, за исключением сирот и, в каждом конкретном случае, других детей.