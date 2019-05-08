Симферополь, 8 мая, 2019, 11:53 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксёнов заработал в 2018 году 2,9 млн рублей — на 300 тысяч рублей больше, чем в 2017 году. Соответствующие сведения опубликованы на официальном сайте правительства Крыма.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Аксенов

Согласно поданной декларации, в пользовании у главы Крыма есть земельный участок и жилой дом. Транспортных средств и недвижимости в собственности Сергея Аксёнова нет.

Как сообщало ИА REGNUM, официальные доходы спикера крымского Госсовета Республики Крым Владимира Константинова в 2018 году составили 6,95 млн рублей. При этом в 2017 году он декларировал более 22 млн рублей, а в 2016 — почти 84 млн.

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