Москва, 8 мая, 2019, 11:48 — ИА Регнум. Россия не отказывается от своих финансовых обязательств перед Советом Европы, заявил глава департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

Adrian Grycuk Зал заседания ПАСЕ

«Российская Федерация не отказывается от своих финансовых обязательств перед Советом Европы», — заявил в интервью РИА Новости Келин.

По его словам, принятое ранее решение о приостановке взносов носит «исключительный характер». Если Россию восстановят в своих правах, то погашение задолженности будет носить технический характер.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва приняла решение не участвовать в ПАСЕ после того, как российская делегация была подвергнута репрессиям. Российских парламентариев в ПАСЕ лишили права голоса и запретили участвовать в руководящих органах Совета Европы. Сделано это было после воссоединения Крыма с Россией.

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