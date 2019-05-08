РФ не отказывается от финансовых обязательств перед Советом Европы — МИД
Москва, 8 мая, 2019, 11:48 — ИА Регнум. Россия не отказывается от своих финансовых обязательств перед Советом Европы, заявил глава департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.
«Российская Федерация не отказывается от своих финансовых обязательств перед Советом Европы», — заявил в интервью РИА Новости Келин.
По его словам, принятое ранее решение о приостановке взносов носит «исключительный характер». Если Россию восстановят в своих правах, то погашение задолженности будет носить технический характер.
Как сообщало ИА REGNUM, Москва приняла решение не участвовать в ПАСЕ после того, как российская делегация была подвергнута репрессиям. Российских парламентариев в ПАСЕ лишили права голоса и запретили участвовать в руководящих органах Совета Европы. Сделано это было после воссоединения Крыма с Россией.
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