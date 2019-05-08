Барнаул, 8 мая, 2019, 11:38 — ИА Регнум. В преддверии Дня Победы злоумышленники вновь организовали «атаки» на социально значимые объекты с большим пребыванием людей: волна телефонного терроризма прокатилась по нескольким сибирским территориям. По данным газеты «Вечорка», несколько сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах поступили сегодня, 8 мая, в торгово-развлекательные объекты Читы.

Иван Шилов ИА REGNUM Телефонный террор

«Это была массовая рассылка, сообщения приходили на сайты и электронные почты торговых центров. Страна отправителя устанавливается, но, скорее всего, это Украина», — отмечает «Вечорка» со ссылкой на неназванный источник в компетентных органах.

Известие о «минировании» более десяти торговых центров получили сегодня, 8 мая, в Барнауле. В частности, администрация ТРЦ «Малина» подтвердила ИА «Банкфакс» информацию о проведении эвакуации. Сотрудники центра рассказали, что им на почту пришло письмо негативного содержания с угрозами. После эвакуации сотрудников и посетителей никаких бомб найдено не было.

Напомним, вчера, 7 мая, телефонные террористы атаковали Омск, Новосибирск и Красноярск.

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Под новый, 2018, год звонки о якобы заминированных торговых центрах получили в Хабаровске, Иркутске, Кемерове, Барнауле и Томске. А всего с начала всплеска ложных сообщений об актах терроризма в разных городах, который произошёл в России в сентябре 2017 года, на наличие взрывных устройств были проверены более 2,5 тыс. объектов в 75 регионах страны. Ущерб государству от этих звонков превышает 300 млн рублей.