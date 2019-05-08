Владивосток, 9 мая, 2019, 01:38 — ИА Регнум. В День Победы многие с гордостью делятся воспоминаниями о своих родственниках, сражавшихся c фашистами в годы Великой Отечественной войны. Военный историк, писатель, корреспондент ИА REGNUM Алексей Суконкин вспоминает своего деда — старшего сержанта, командира отделения взвода пешей разведки 293 гвардейского стрелкового полка Владимира Яковлевича Суконкина.

Семейный архив Алексея Суконкина Старший сержант Суконкин Владимир Яковлевич, командир отделения взвода пешей разведки 293 гвардейского стрелкового полка

«Когда он умер, мне было 13 лет, и для меня это была по-настоящему тяжелая утрата. В его лице я потерял не только деда, но и друга, который ко всему прочему был для меня образцом настоящего защитника Родины, на кого я равнялся с раннего возраста. Мне очень не хватало его — ведь он столько всего мне не рассказал, о чём я потом находил в архивных документах. Тем не менее я уверен, ему удалось заложить в меня главное — никогда не опускать руки, насколько бы ни казалась безвыходной ситуация. «Пока ты действуешь — ты жив», — говорил он. Уже потом, когда я сам надел погоны, мне часто приходилось вспоминать его слова», — вспоминает внук героя.

Много лет спустя стали доступны архивные материалы, которые раскрыли неизвестные подробности из жизни деда, о которых он почему-то умалчивал. Всем родственникам он гордо говорил, что прошёл всю войну в танковых войсках, однако оказалось, что танкистом он стал только осенью 1944 года. Начиная со Сталинграда он прошёл трудный путь в обычной пехоте — от помощника наводчика пулемёта «Максим» до связного и командира отделения взвода пешей разведки. И этот путь он прошёл вполне достойно, о чём свидетельствуют его боевые награды: медаль «За оборону Сталинграда», медаль «За отвагу» и орден Славы 3-й степени.

Представление на медаль «За отвагу», датированное 12 февраля 1943 года, судя по содержанию, штабной писарь писал без широкого раскрытия сущности подвига, так как там было только указано, что красноармеец Суконкин Владимир Яковлевич, связной 1-го стрелкового батальона 991-го стрелкового полка 258-й стрелковой дивизии, «при взятии города Шахты расстрелял 10 фашистов».

А сразу в Сталинграде, как он рассказывал, он был ранен в обе ноги в первом же бою: как только батальон поднялся в атаку, с двумя коробками пулеметных лент он побежал перед расчетом «Максима». В этот момент немцы приступили к отражению атаки, и миномётная мина упала прямо на расчет, убив двоих пулеметчиков и в обе ноги ранив деда. После госпиталя он попал в тот же полк, и вскоре дивизия, в которой он служил, была преобразована в гвардейское соединение и получила почётное наименование «Иловайская».

Следующее представление в архиве датировано 13 марта 1944 года. В этот день гвардии младший сержант Суконкин Владимир Яковлевич, командир отделения взвода пешей разведки 293 гвардейского стрелкового полка 96 гвардейской Иловайской стрелковой дивизии, в районе села Зелёный Гай Николаевской области, «находясь в боевых порядках наступающей пехоты, проявил мужество и бесстрашие. Невзирая на явную опасность для жизни, товарищ Суконкин первым ворвался в с. Зелёный Гай, убил офицера, командовавшего пехотой противника, и создал панику среди немцев и вместе с наступающей пехотой обратил противника в бегство».

После войны в 1946 году он был демобилизован из Ютеборга и уехал на Дальний Восток, где и прожил до конца своих дней, проработав до самой пенсии обычным тружеником — бригадиром рабочих в деревообрабатывающем цехе.

«Я помню его слова о войне: «Счастливый ты… никогда этого не увидишь». Сейчас я понимаю, что он чётко осознавал, что когда-то сделал большое, великое дело, чтобы последующие поколения не узнали, что такое война», — рассказал Алексей Суконкин.