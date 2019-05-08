Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата — фоторепортаж
Москва, 8 мая, 2019, 11:12 — ИА Регнум. В Москве 8 мая состоялась церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата
Дарья Антонова ИА REGNUM
Александровский сад
Дарья Антонова ИА REGNUM
Церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата
Дарья Антонова ИА REGNUM
Церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата
Дарья Антонова ИА REGNUM
Церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сергей Собянин и Алексей Шапошников
В торжественном мероприятии у стен Кремля приняли участие ветераны, мэр Москвы Сергей Собянин, представители правительства Москвы и Московской городской думы, а также члены общественных организаций.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата
Дарья Антонова ИА REGNUM
Церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата
Дарья Антонова ИА REGNUM
Церемония возложения цветов к памятнику Жукову
Также делегация возложила цветы к памятнику маршалу Георгию Жукову на Манежной площади.
Основные мероприятия по случаю празднования Дня Победы пройдут в Москве 9 мая. Среди них центральными событиями станут парад Победы и акция «Бессмертный полк».
Дарья Антонова ИА REGNUM
Церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата
Дарья Антонова ИА REGNUM
Церемония возложения цветов к памятнику Жукову