Москва, 8 мая, 2019, 11:11 — ИА Регнум. Набор для шашлыка в России за год подорожал на 16%. Теперь на мясо, приготовленное на мангале, придётся потратить 970 рублей. Такие данные исследования «Платформа ОФД», приводит РИА Новости.

Шашлык

Так, порция шашлыка российским гражданам обойдется в 320 рублей, что на 13% больше, чем в 2018 году.

На 19% за год выросла стоимость мангала. На сегодняшний день он в среднем стоит 420 рублей.

Шампуры увеличились в цене на 9%. За набор шампуров придётся потратить 145 рублей. Ощутимо выросла цена на средство для розжига — на 35% до 85 рублей.

Больше всего любят жарить шашлыки жители Москвы и Подмосковья, Свердловской и Челябинская областей и Татарии.

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