Якутск, 8 мая, 2019, 11:17 — ИА Регнум. Жители Якутии 7 мая собрались на площади Победы в Якутске, чтобы почтить память защитников Родины, участвовавших в Великой Отечественной войне. В рамках акции «Свеча памяти» люди зажгли сотни свечей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ЯСИА Акция «Свеча памяти» в Якутске.

На площади собрались тысячи горожан, пишет ЯСИА. Они почтили память тех, кто не вернулся с войны, минутой молчания, зажгли свечи и выложили ими слово «ПОМНИМ» перед стеллой Победы.

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На мероприятии присутствовали, в том числе участники Великой Отечественной войны. Ветеран Пётр Конкин напомнил, что во время Великой Отечественной войны, длившейся долгих 1 418 дней, страна потеряла миллионы жизней. Участник Великой Отечественной войны также вспомнил о своих двух школьных товарищах, которые погибли, при этом призвав не унывать, а помнить и жить.

«Жизнь зовёт к труду и деятельности, жизнь не останавливается. Последующим поколениям нужно выполнять заветы павших на полях сражений», — сказал Пётр Конкин.

Всего в Якутии по данным пресс-службы главы и правительства Якутии живут 100 участников Великой Отечественной войны. Глава республики Айсен Николаев назвал святым долгом окружить их особой теплотой и заботой. По его мнению, нынешнему поколению якутян надо сделать всё, чтобы наша страна и родная республика развивались, становились лучше и краше, чтобы люди жили счастливее, «потому что это наш долг перед теми, кто сражался за Победу».

«Пока мы помним, пока мы приходим на такие мероприятия, пока мы шагаем в строю на парадах Победы, идём в «Бессмертном полку», память о нашей Победе будет жить в сердцах человечества сотни и сотни лет», — подчеркнул Айсен Николаев и пожелал жителям республики мирного и счастливого неба.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутии неоднозначно восприняли идею местной компании по производству воды и газированных напитков продавать свою продукцию с портретами ветеранов Великой Отечественной войны на этикетках. Многие возмущены тем, что бутылки с изображением героев потом попадут в мусорку, и считают это неуважением к их памяти.

«И я даже не о том, что кто-то начинает фарцевать символами Победы перед каждым 9 Мая. К этому уже все привыкли, и повязать георгиевскую ленту на бутылку водки — маркетинг 80-го левела. Но есть же предел! — прокомментировал новый маркетинговый ход якутский политолог и журналист Виталий Обедин. — Продавать Героев СССР в мелкую розницу, это вообще как?».