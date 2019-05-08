Казань, 8 мая, 2019, 10:50 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Татарии подтвердило факт смерти ветерана войны в Афганистане во время репетиции парада Победы в Казани. Мужчина во время строевой подготовки потерял сознание, вызванная бригада скорой помощи пыталась его спасти, но безуспешно, передаёт ИА REGNUM.

СВ ДНР ИА REGNUM Вечный огонь

Сведения о гибели ветерана появились в официальной группе региональной общественной организации «Содружество ветеранов боевых действий РТ» в соцсетях ещё 6 мая:

«Сегодня, 6 мая, на репетиции парада Победы в городе Казань скончался наш друг ветеран-афганец Рафаил Таипов! Вечная память!»

Спустя сутки сведения о смерти ветерана подтвердили и в министерстве здравоохранения республики, уточнив, что трагедия случилась во время репетиции парада ко Дню Победы на площади Тысячелетия в Казани.

«Во время прохождения строевой подготовки на репетиции парада он внезапно потерял сознание. Бригадой скорой помощи ему проводились реанимационные мероприятия в течение 30 минут, однако они были безуспешны», — резюмировали в ведомстве.

Есть непроверенные данные, что причиной стал инфаркт.

Из казанских СМИ стало известно, что средства на похороны товарища собрали воины-афганцы.