Гуанчжоу, Китай, 8 мая, 2019, 10:48 — ИА Регнум. Объем торговли между китайским городом Гуанчжоу, столицей провинции Гуандун и Макао взлетел до $485 млн в 2018 году, что на 40,9% выше относительно 2017 года, сообщает 7 мая агентство Синьхуа.

Croquant Гуанчжоу и Макао

Рост объема торговли между Гуанчжоу и Макао, как отмечает замдиректора Канцелярии по делам Гонконга и Макао города Гуанчжоу Лэй Вэйцзюй, дает еще больше возможностей для сотрудничества и развитие между двумя сторонами.

В марте 2018 года со стороны Гуанчжоу в Макао было вложено средств в 430 проектов на общую сумму $681 млн и создано 23 корпорации с суммарным объемом контрактных инвестиций в размере $199 млн.

Отметим, что Макао — это специальный административный район Китая, бывшая колония Португалии, а также единственная разрешенная игорная зона Поднебесной. Входит в экономический район Большого Залива Гуанчжоу — Гонконг — Макао.