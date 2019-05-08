Прага, 8 мая, 2019, 10:56 — ИА Регнум. Чешская компания Skoda собирается выпускать электрокары, которые внешне будут отличаться от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Об этом со ссылкой на председателя совета директоров Skoda Бернхарда Майера сообщает Autocar.

ŠKODA Storyboard Vision-iV

По словам Майера, у электрических автомобилей Skoda передние фонари будут идти сплошной светодиодной полосой, которая разделит радиаторную решетку на две части.

«Это новый выразительный кристаллический язык дизайна», — заявил Майер.

Подобный дизайн у внедорожника Vision iV, который был представлен на автосалоне в Женеве в марте этого года. Этот автомобиль стал первой моделью Skoda, построенной на электрической платформе MEB Volkswagen Group.

Skoda будет предлагать электрокары с тремя вариантами батарей на 49, 60 и 82 кВт/ч.

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