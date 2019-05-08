Берлин, 8 мая, 2019, 10:44 — ИА Регнум. 7 мая канцлер Германии Ангела Меркель встретилась в Берлине с главой правительства Ливии Файезом аль-Сарраджем. Меркель призвала стороны военного конфликта в африканской стране к прекращению огня на время священного для мусульман месяца Рамадан, передает канал n-tv.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

По словам пресс-секретаря германского правительства, беседа Меркель и аль-Сарраджа была посвящена ситуации в Ливии, сложившейся с начала наступления Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара.

Канцлер призвала обе стороны прекратить боевые действия до окончания Рамадана — 4 июня, а также вернуться к политическому решению конфликта под эгидой Организации Объединенных Наций. Еще одной темой разговора стало положение беженцев в Ливии. На минувшей неделе Меркель заявляла, что попытается добиться единой позиции стран Европейского союза по отношению к ливийскому конфликту.

Как сообщало ИА REGNUM, следующей остановкой аль-Сарраджа в Европе станет Париж. Ранее правительство Ливии неоднократно обвиняло Францию в политической поддержке Хафтара.

Читайте также: Глава правительства Ливии встретится с Макроном, Меркель и Конте

А также: Хафтар призвал военных провести «еще более тяжелый урок» для ПНС