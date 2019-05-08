Берлин, 8 мая, 2019, 10:41 — ИА Регнум. Законодатели в Германии рассматривают новый законопроект, который предлагает штрафовать родителей, если их дети не будут вакцинированы против кори. Об этом сообщает The Guardian.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

Проект закона предусматривает обязательную вакцинацию любого ребенка, посещающего детские сады или школы, а также учителей, воспитателей и медицинского персонала. Несоблюдение этого требования может привести к штрафам до$2800. Если закон будет принят в этом году, он вступит в силу к 1 марта 2022 года и потребует от родителей предоставить доказательства вакцинации своих детей к середине 2020 года.

Предлагаемая мера вызвана глобальным возрождением респираторных заболеваний, которое отчасти было вызвано кампаниями по борьбе с вакцинацией.

Всемирная Организация Здравоохранения назвала «нерешительность в отношении вакцин» одной из 10 главных угроз глобальному здравоохранению. В 2018 году 98 стран сообщили о всплеске случаев кори, в том числе в районах, ранее объявленных свободными от кори.