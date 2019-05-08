Лондон, 8 мая, 2019, 10:39 — ИА Регнум. Модель, объясняющая эволюционные изменения поверхности и атмосферы планеты Марс, предложена британскими учёными, сообщило издание Express.

GooKingSword Марс

Выводы, сделанные геологами Робертом Крэддоком и Ральфом Лоренцом, основаны на данных о наличии на Марсе запасов воды и следов, которые могут свидетельствовать об обилии водных ресурсов в далёком прошлом.

По мнению Роберта Крэддока и Ральфа Лоренца, первоначально климатические условия данной планеты имели сходство с земными, было гораздо теплее, текли реки, имелись озёра и шли дожди. Однако на Марсе произошли катастрофические изменения, запускающим механизмом которых, явилось прогрессирующее понижение атмосферного давления. Следствием этого процесса стало постоянное увеличение объёма и массы дождевых капель.

Геологи, предложившие данную модель, исследовали влияние дождей на Земле в тех регионах, где осадки создают серьёзные проблемы, вызывая эрозию почвы. Дождевые потоки углубили кратеры и вырезали каналы, что могло дать выход раскалённой магме и спровоцировать массовое извержение вулканов. Вулканическая активность растопила льды, что обернулось глобальным наводнением, которое, возможно, погубило те формы жизни, что имелись на данной планете.

По мнению профессора физики плазменных частиц и специалиста в области технологий силовых установок, доктора Джона Бранденбурга, озвученному изданием International Business Insider, Марс в далёкой древности подвергся нападению с применением ядерного оружия.