Москва, 8 мая, 2019, 10:33 — ИА Регнум. Финансовые потери Банка России по итогам 2018 года объяснимы. Центробанк РФ в прошлом году значительные суммы тратил на санацию банков, не оглядываясь на возможные убытки, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Монета с изображением здания Центробанка РФ

По его мнению, это говорит о том, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина и её команда решали политическую задачу по расчистке банковской системы России.

«Понятно, что именно через карманные банки выводились средства за рубеж от многообразных и многочисленных экономических преступлений.

Вопрос на сегодняшний день один: когда будет принято решение об остановке этой кампании», — задаётся вопросом политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России по итогам 2018 года получил убыток в размере 434,6 млрд рублей. Об этом говорится в опубликованном 7 мая годовом отчёте регулятора.

Читайте также: Банк России отчитался об убытке в 434,6 млрд рублей в 2018 году