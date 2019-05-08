Волгоград, 8 мая, 2019, 10:23 — ИА Регнум. Волгоградская область оказалась в центре скандала с раздельным питанием для школьников — о «питательной дискриминации» детей льготных категорий заявила жительница региона, многодетная мать, создавшая петицию, адресованную губернатору Волгоградской области, на специализированной платформе. Всего за несколько дней эту петицию подписали более 46 тыс. человек.

Леандро Бассано. Богач и нищий. 1595

«Я являюсь родителем троих детей. Мои дети питаются бесплатно. С января 2019 г. мне приходится объяснять расстроенному и обиженному ребенку, почему он ест кашу, а его одноклассники котлету с гарниром. Ребенок задает мне вопрос: «Мама, мы что, нищие, почему вы мне не можете купить завтрак за 65 руб., почему другие едят вкусняшку, а я кашу?» Дети, обучающиеся в одном классе, являются «одной семьей». Садясь за один стол с одноклассниками, он видит разницу в блюдах и осознаёт своё социальное неравенство перед одноклассниками, что сказывается на психическом состоянии ребёнка», — пишет автор петиции Лилит Петросян.

«Департамент образования Волгограда проблему не замечает и считает выбор меню правом родителей. Но никого не интересуют моральные переживания каждого льготника, каждого ребёнка, чьи родители оплатили завтрак по 40 руб., а он видит, что другие одноклассники едят более интересное блюдо, которое его родителям не по карману», — добавляет женщина.

Автор петиции предлагает внести изменения в нормативные акты Волгоградской области, которые бы регулировали организацию питания детей по одинаковому меню.

Как отмечает издание «Коммерсантъ», в администрации Волгограда подтвердили действие разного меню, заявив, что пока не имеют возможности изменить ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, скандалы, связанные с разделением школьников по принципу льготник-нельготник, уже возникали в нескольких российских регионах. Так, совсем недавно в Ярославле, после отказа властей региона субсидировать половину стоимости завтраков для учеников начальной школы, родителям предложили «меню свободного выбора», в состав которого были включены фастфуд и сладости. Однако после реакции общественности и СМИ от новшества отказались.

Между тем в марте этого года аппарат Уполномоченного при президенте по правам детей сообщил о планах по проведению мониторинга качества питания в дошкольных и общеобразовательных учреждениях во всех регионах России.