Красноярск, 8 мая, 2019, 10:23 — ИА Регнум. В Красноярском крае 8 мая по состоянию на 10:00 (местное время) зарегистрировано 19 лесных пожаров на общей площади 1,6 тыс. га. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Mchs.gov.ru Тушение лесного пожара

Уточняется, что очаги действуют в 11 районах края. 12 пожаров зафиксировано в авиационной труднодоступной зоне, остальные — в наземной зоне. Власти края заверили, что держат ситуацию под контролем, угрозы населённым пунктам нет. Семь пожаров локализовано. В тушении принимают участие более 400 человек с использованием 45 единиц техники.

По данным краевого минлесхоза, за прошедшие сутки в регионе ликвидированы 44 лесных пожара в 25 районах на общей площади 1,6 тыс. га. В тушении принимали участие более 800 человек с использованием 150 единиц техники. Работали 19 воздушных судов. Предварительные причины возгораний — переход огня с земель иных категорий и по вине местного населения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на десятьутра 7 мая в Красноярском крае было зарегистрировано 24 лесных пожара на общей площади 987 га в 13 районах.