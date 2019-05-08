Якутск, 8 мая, 2019, 10:28 — ИА Регнум. Мнение российской писательницы Елены Чижовой, считающей, что Иосиф Сталин способствовал планам Адольфа Гитлера уничтожить Ленинград во время блокады в годы Великой Отечественной войны, не согласуется с историческими фактами. Такую точку зрения корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог Виталий Обедин.

Блокада снята. 1944

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«Раздражают рассуждения писательницы, получившей благодаря Букеру дополнительную аудиторию (пусть и временно), об истории собственного государства на уровне лубка. Ну что это такое? «Сталин ненавидел Ленина, поэтому хотел, чтобы Ленинград забрали немцы…» Тут дело даже не в том, любил Сталин Ленина или так ненавидел, что кушать не мог, а при слове «Ленинград» просыпал табак из трубки. Дело в исторических фактах», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что если обращаться к историческим фактам, то они таковы: Сталин как главнокомандующий санкционировал по меньшей мере четыре попытки прорыва блокады ещё до наступления перелома в войне: две в 1941 году и две — в 1942-м.

«Они не достигли цели, а три первые так и вовсе обернулись серьёзными потерями, но сами по себе они — наглядная иллюстрация и доказательство того, что Ленинград советское командование на откуп немцам не бросало. За город боролись. А что к блокаде не были готовы… так мы и к вторжению 22 июня не были готовы. Войны, они такие. Развязываются и развиваются не по плану», — прокомментировал Виталий Обедин.

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При этом он подчеркнул, что отношение к бурному обсуждению мнения Чижовой у него двоякое: «С другой стороны, смешно слушать завывания так называемых «патриотов», которые уже несколько дней носятся с этим частным высказыванием как с неопровержимым доказательством того, как либералы плюют в собственную историю. Притом, что мнение Елены Чижовой это, собственно, мнение Елены Чижовой, а вовсе даже не всего русского (российского) либерализма», — также сказал политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, писатель Елена Чижова высказала швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung мнение о том, что ненависть Сталина к Ленинграду поспособствовала планам Гитлера по его уничтожению.

«Два монстра-диктатора сыграли эту трагическую фугу в четыре руки, — считает Чижова. — Иначе нельзя объяснить, что во времена блокады целые поезда с ленинградских заводов отправлялись на Большую землю, тогда как Сталин и его помощники даже не организовывали минимальное, не говоря уже о регулярном снабжении города продуктами питания».

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