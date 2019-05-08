Москва, 8 мая, 2019, 09:55 — ИА Регнум. Более половины жителей России (53%) считают ситуацию в российском здравоохранении плохой. 32% назвали её удовлетворительной, и лишь 7% — хорошей. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Ужасы медицины

Не видят изменений в сфере здравоохранения за последние год-два 43% опрошенных. Заметили ухудшение ситуации 36%, об улучшении заявили 14%.

По мнению участников опроса, самые острые проблемы в здравоохранении в регионах России — высокие цены на лекарства, медикаменты (66%) и нехватка врачей, специалистов (59%).

Также граждан РФ не устраивает ожидание медицинской помощи (39%), очереди, плохая организация приёма пациентов в медучреждениях (38%) и рост доли платных услуг в государственном здравоохранении (29%).

Кроме того, волнует низкая квалификация врачей (27%) и запущенное состояние медицинских учреждений (26%).

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведён 14 апреля 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, пятая часть инвестиций, вложенных в сферу здравоохранения, являются неэффективными. Такие выводы сделаны на примере стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

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