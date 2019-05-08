Кемерово, 8 мая, 2019, 10:05 — ИА Регнум. С 13 мая в Новокузнецке по распоряжению главы города Сергея Кузнецова завершается отопительный сезон, и Сибирская генерирующая компания (СГК) приступает к гидравлическим испытаниям тепловых сетей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 8 мая, в отделе по связям с общественностью СГК.

СГК Отопительный сезон

«С 13 по 26 мая испытания тепловых сетей повышенным давлением и связанные с ними плановые отключения горячего водоснабжения пройдут в Орджоникидзевском, Кузнецком, Заводском и Новоильинском районах. В контуре Кузнецкой ТЭЦ Центрального и Куйбышевского районов гидравлические испытания трубопроводов состоятся в период с 14 по 27 июня», — пояснили энергетики.

Они напомнили, что на время испытаний будет также прекращена подача горячей воды потребителям.

«Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность проводятся ежегодно для предупреждения аварийных ситуаций, которые могут возникнуть в ходе отопительного сезона. По результатам испытаний все выявленные дефекты теплопроводов будут устранены. В межотопительный период 2019 года СГК в плановом порядке также заменит в Новокузнецке 6,2 километра теплотрасс в разных районах города», — подчеркнули в СГК.

Энергетики приносят извинения потребителям за доставленные неудобства и просят в период проведения гидравлических испытаний соблюдать особую осторожность вблизи надземных теплотрасс и рядом с тепловыми камерами.