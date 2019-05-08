Ярославль, 8 мая, 2019, 09:47 — ИА Регнум. 7 мая в селе Диево-Городище Ярославской области собственник снес выявленный объект культурного наследия — здание волостного правления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили члены ВООПИиК.

Семен Травин Снос объекта культурного наследия в Диево-Городище

Здание, построенное предположительно в конце XVIII века, является памятником с 1990-х годов. До 2001 года в нем находилась школа. После того как школа была закрыта, здание было продано. В начале 2000-х годов собственник попытался провести его реконструкцию, искажающую облик. Орган охраны объектов культурного наследия тогда остановил эти работы, после чего дом был заброшен и разрушался.

«Вчера к дому подъехал экскаватор и снес его. Незадолго до этого здание было перепродано, кто является его собственником, мы не знаем. Собственник не мог не знать о статусе здания. В 2018 году члены ярославского отделения ВООПИиК установили на нем табличку, указывающую на то, что это памятник. Это вопиющий случай варварского отношения к культурному наследию в одном из древнейших сел Ярославской области», — сказал корреспонденту ИА REGNUM член президиума Ярославского областного отделения ВООПИиК Дмитрий Кшукин.

Члены ВООПИиК и градозащитники намерены добиваться наказания виновных в сносе объекта культурного наследия.