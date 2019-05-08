Великий Новгород, 8 мая, 2019, 09:46 — ИА Регнум. Великий Новгород с 2019 года включён в число территорий для соотечественников, переселяющихся в Россию из-за рубежа. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве труда и социальной защиты населения.

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В 2018 году в регионе завершился очередной трёхлетний период реализации программы переселения. За это время в Новгородскую область прибыли 2896 соотечественников, 1362 из них — участники программы, 1534 — члены их семей. Новая программа утверждена на 2019−2021 годы.

«Заметный рост числа переселенцев наблюдался в 2017 году. Вместо запланированных 600 человек область приняла в два раза больше», — сообщили в министерстве.

Возрастной состав переселенцев благоприятен для улучшения демографической ситуации в регионе: 74% прибывших — лица репродуктивного возраста.

Кроме того, большинство переселенцев имеют образование по специальностям, востребованным на рынке труда Новгородской области: за счёт переезда соотечественников в регионе восполняется кадровый дефицит в образовании, медицине, сельском хозяйстве, на обрабатывающих производствах, в сфере предоставление услуг населению.

Напомним, что программа переселения в регионе работает с 2010 года. Участникам программы предоставляются меры социальной поддержки: однократная денежная выплата в размере 9 тысяч рублей и компенсация 50% затрат на первоначальный взнос при получении кредита на приобретение жилья. До настоящего времени в число территорий для переселения соотечественников входили все района Новгородской области, кроме Великого Новгорода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в проекте стратегии социально-экономического развития Новгородской области до 2025 года не ставится акцент на привлечение в регион соотечественников из-за рубежа: предполагается, что ежегодно в Новгородскую область будут приезжать порядка 600 человек.