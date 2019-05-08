Москва, 8 мая, 2019, 09:23 — ИА Регнум. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, российским зрителям больше нравятся советские фильмы о Великой Отечественной войне, чем современные. Об этом 8 мая сообщили «Известия».

Цитата из к/ф «Освобождение: Огненная дуга», реж. Юрий Озеров. 1968. СССР, Польша, Югославия, Германия (ГДР), Италия Перед боем

Около 55% респондентов уверены в том, что старые советские картины лучше тех, что снимают сегодня. Граждане считают их более достоверными, отчасти потому, что в их создании принимали участие участники войны. Наибольшей популярностью у граждан пользуется фильм Леонида Быкова «В бой идут одни «старики», за него проголосовали 26% опрошенных.

На втором месте в списке оказалась картина «А зори здесь тихие» (20%), на третьем — «Они сражались за Родину» (15%). Четвёртую позицию занял сериал «17 мгновений весны» (13%). Стоит отметить, что в первую пятёрку самых популярных фильмов, посвящённых Великой Отечественной войне, всё же вошла одна современная картина: 13% респондентов проголосовали за фильм «Т-34» режиссера Алексея Сидорова (13%).

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Напомним, фильм «В бой идут одни «старики» Леонида Быкова вышел на большие экраны в 1974 году, в нём показаны будни военных лётчиков. В фильме, в частности, снялся участвовавший в Великой Отечественной войне актер Алексей Смирнов, являющийся кавалером трёх орденов.