Вашингтон, 8 мая, 2019, 09:14 — ИА Регнум. Лидер демократов в Палате представителей США Стени Хойер и глава комитета по международным делам Элиот Энгель обратились в администрацию президента США Дональда Трампа с просьбой отменить решение о досрочной замене посла США на Украине. Заявление опубликовано 7 мая на официальном сайте комитета.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Политики уверены, что досрочная замена посла США на Украине Мари Йованович политически мотивирована.

«Решение отозвать её — удар по политическим позициям… Понятно, что это решение было политически мотивированным, поскольку союзники президента Трампа присоединились к иностранным акторам в лоббировании отставки посла», — сказано в заявлении.

Конгрессмены уверены, что отзыв Йованович за несколько месяцев до завершения её полномочий вредит американским интересам и подрывает американскую дипломатию.

Напомним, что посол США на Украине Мари Йованович в мае покинет Украину.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп выразил заинтересованность материалами дела о вмешательстве Украины в американские выборы. Тогда украинские спецслужбы передали конкурентам Трампа компромат на руководителя его избирательного штаба Пола Манафорта.

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