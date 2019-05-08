Горно-Алтайск, 8 мая, 2019, 08:44 — ИА Регнум. Пока сотрудники ГУ МЧС по Республике Алтай добираются к месту трагедии в Кош-Агачский район, где в результате схода лавины погибла группа новосибирских туристов, получить достоверные сведения об обстоятельствах смерти семерых альпинистов не представляется возможным. Тем не менее от знакомых двух выживших девушек, слова которых цитирует НГС, известно, что в двухнедельный поход 1 мая отправлялись студенты НГУ, их руководителем являлся опытный путешественник. Он повёл туристов по маршруту четвёртой категории сложности.

Цитата с сайта НГС Вершина Металлурга

По предварительным данным, лавина настигла альпинистов недалеко от вершины Металлурга, её высота составляет 3933 метра.

«Читатель Илья сообщает, что выжившие сейчас находятся в шоковом состоянии»: «Там очень лавиноопасно, снега очень много. <…> Две девочки шли впереди, услышали грохот, оглянулись, увидели, как третьего лавиной смело. <…> Они не плутали, они выходили. Сегодня с утра они к ним (второй группе. — Прим. ред.) спустились. <…> У этих девочек связи не было», — слова Ильи приводит НГС.

Как уже сообщало ИА REGNUM, группа туристов из Новосибирска попала под лавину в Кош-Агачском районе Республики Алтай. По предварительным данным, из девяти человек выжили только две девушки. Они и сообщили спасателям о трагедии. К месту ЧП вылетел вертолёт МЧС.