Благовещенск, 8 мая, 2019, 08:35 — ИА Регнум. Один из шести крупнейших пожаров удалось ликвидировать в Шимановском районе в Приамурье на площади 333 гектара. В 17 районах Приамурья установлен четвертый класс пожарной опасности, в трех районах — третий. Особый противопожарный режим введен на всей территории Приамурья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

skeeze Огонь в лесу

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На площади 9 258 гектаров продолжают полыхать пять пожаров в Мазановском, Зейском и Серышевском районах.

«Всего на тушении пожаров задействован 281 человек. Это сотрудники парашютно-пожарной и десантно-пожарной службы Амурской авиабазы, лесной охраны, государственной противопожарной службы, а также привлеченное население. Задействованы 34 единицы техники, в том числе самолеты Ан-2 и вертолёты МИ-8», — сообщили в Амурском центре ГЗ и ПБ.

Для тушения лесных пожаров на территории Амурской области имеется резерв в количестве 24 человек ПДПС Амурской авиабазы, 185 человек лесной охраны и 260 единиц техники.

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Как сообщало ИА REGNUM, с утра 7 мая в Приамурье было зафиксировано девять природных пожаров, к 10:00 по местному времени два пожара были ликвидированы на площади 1 086 гектаров. Действующими остаются семь возгораний в Мазановском, Шимановском, Зейском и Серышевском районах. Два пожара локализовали на площади 4 100 гектаров в Зейском и Свободненском районах.