Пермь, 8 мая, 2019, 09:11 — ИА Регнум. Художественный руководитель Михайловского театра оперы и балета Владимир Кехман, вероятно, примет участие в проектировании нового здания для Пермской оперы. Об этом 6 мая сообщает издание «Театр».

Уильям Блейк. Ангелы Добра и Зла. 1793-1794

Стоимость предстоящего проекта оценивается в 221 млн 500 тыс. рублей. Кехман, как отмечает ряд изданий, присутствовал на совещании у губернатора Прикамья Максима Решетникова, где активно участвовал в обсуждении строительства.

Некоторые пермские СМИ, известные своим комплементарным отношением к художественному руководителю Пермского театра оперы и балета Теодору Курентзису, негативно оценили подобную перспективу, отмечая прошлые конфликты между Кехманом и маэстро.

Дело в том, что обе творческие личности имеют опыт работы в Новосибирском театре оперы и балета. Кехман, пришедший в театр позже Курентзиса был шокирован тем, что музыкант оставил после себя.

«После его (Курентзиса) ухода в Новосибирске не осталось ни одного его спектакля. Если бы он отработал, как Айнарс Рубикис, год или два… Но он работал в Новосибирске почти десять лет, ничего не оставил театру и очень много оттуда забрал», — подчеркнул Кехман.

Напомним, обсуждение вопроса о строительстве новой сцены для Пермского театра оперы и балета идет уже несколько лет. Курентзис не раз заявлял о том, что покинет город, если здание не будет построено. Проектные работы должны завершиться к осени 2019 года, после чего наиболее оптимальный вариант будет принят в работу.