Омск, 8 мая, 2019, 08:23 — ИА Регнум. Волна сообщений о «минировании» 7 мая накрыла не только Красноярск, но и Омск. Выяснилось, что в Омске лжетеррористы «заминировали» 12 объектов.

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«Поступили сообщения о подозрительных предметах на 12 торговых объектах. Все торговые объекты проверены, никаких предметов, представляющих какую-либо опасность, не обнаружено», — сообщили ИА REGNUM сегодня, 8 мая, в УМВД по Омской области.

Эвакуация проводилась по всем правилам на всех объектах. Проводится дальнейшая проверка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лжетеррористы уже атаковали Омск в январе 2019 года. Тогда были «заминированы» школы, больницы, административные здания.

7 мая 2019 года сообщения о «минировании» объектов также поступали в Красноярске. Всего в столице края было «заминировано» девять объектов.

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