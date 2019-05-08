Сеул, 8 мая, 2019, 08:25 — ИА Регнум. В южнокорейском городе Пусан разработали умный термометр, способный измерять температуру тела не касаясь кожи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Умный термометр BoomCare

По данным источников, BoomCare — умный термометр, способный точно измерять температуру тела инфракрасным датчиков, не касаясь кожи, и взаимодействующий со смартфоном.

Известно, что пусанская стартап-компания IsProbe недавно подписала трехлетнее соглашение о поставке данного термометра в Тайвань, на общую сумму 540 тыс.

Первая партия термометров отправится в Тайвань в следующем месяце.

«Это наш первый зарубежный контракт, однако мы надеемся, что это только первый маленький шаг на пути к продвижению на другие зарубежные рынки», — сообщили представители компании IsProbe.