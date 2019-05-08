Киев, 8 мая, 2019, 08:15 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ «О мерах по укреплению обороноспособности государства», сообщается на сайте главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

Отмечается, что документ признает необходимость дальнейшего совершенствования наработки концептуальных подходов по укреплению обороноспособности государства в «условиях длительной агрессии» со стороны России.

Также создается межведомственная рабочая группа по подготовке предложений по укреплению обороноспособности Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о дополнительных персональных санкциях против России.

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