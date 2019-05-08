Сургутский район, Югра, 8 мая, 2019, 08:14 — ИА Регнум. В Югре комиссия по этике проверит высказывания сотрудницы администрации Сургутского района Любови Иванцовой, которая в ответ на жалобы жителей посёлков Лямино и Сытомино на отсутствие понтонной переправы во время ледохода, ответила в социальной сети «не нравится — езжайте в другие поселки и города». Об этом заявил в паблике «Глава в районе» руководитель муниципалитета Андрей Трубецкой.

Группа «ВКонтакте» «Глава в районе» Тот самый скандальный пост

В посёлке Лямино есть понтонная переправа. В период течения и так называемой шуги довольно часто рушатся крепления данного моста. Это происходит ежегодно на протяжении многих лет. В связи с ледоходом и ремонтными работами переправу через реку Лямин закрыли с с 29 апреля по 10 мая. Жителям сообщили об этом заранее. На период ограничения работы переправы людей доставляют катером, если нет ледохода.

При этом сейчас на переправе идёт ремонт. Впрочем, граждан пускают пешком на другую сторону. На экстренные случаи подготовлена санавиация. Чтобы её вызвать, нужно позвонить по номеру 112 или в диспетчерскую службу Сургутского района.

На переправе ведётся круглосуточное дежурство специалистами различных служб», — гласило экстренное сообщение в паблике «Глава в районе».

Говорилось также о завозе продуктов и медикаментов, запасе топлива на два месяца, тогда как обычно ледоход длится до двух недель.

Однако ежегодное событие, которое происходит год от года, стало причиной вакханалии в комментариях, смысл которых сводился к непременному наличию понтонной переправы во время ледохода.

Сотрудница администрации Сургутского района выразила недоумение такой позицией жителей посёлков и грубо ответила на требование.

«Не нравится — езжайте в другие поселки и города жить, вас там никто жить не заставляет. И мост по вашему приказу строить не будут. Все вокруг виноваты, только не мы сами. Поднимите свою пятую точку и сами сделайте хоть что-то вместо того, чтобы ныть и проклинать всех на свете в соцсетях», — прокомментировала Любовь Иванцова.

Высказывание чиновницы не понравилось жалобщикам. Кроме того, что две недели не будет стабильного сообщения с Большой землёй, им ещё и место жительства предлагают поменять. Осудив сотрудницу администрации Сургутского района в социальных сетях, они отправили скриншоты удалённого уже комментария журналистам.

Когда скандал приобрёл федеральный масштаб, Любовь Иванцова принесла жителям посёлков извинения в том же паблике «Глава в районе».

«Приношу извинения жителям Лямина и Сытомина, кого задело моё высказывание. Я действительно была неоправданно резка в своём комментарии, направленном в адрес двух конкретных жительниц этого поселения. Мне было реально очень обидно за работу, которую проделали мои коллеги по обеспечению безопасного прохождения периода ледохода на реке Лямин», — написала чиновница.

Она добавила, что готовиться к ограничению начали заранее, за два месяца. Завозили продукты питания, лекарства, горючее, предметы первой необходимости и т. д. Кроме того, они предусмотрели и работу санавиации, а также обеспечили возле реки круглосуточное дежурство. Всё это — «колоссальный труд многих и многих людей, в том числе и чиновников!».

"Для меня эта ситуация будет большим уроком», — заявила чиновница.

Глава сургутского района Андрей Трубецкой сообщил на своей странице, что комиссия по этике проверит высказывания сотрудницы администрации Сургутского района. По факту публикации будет проведена проверка. Он заявил, что считает некорректные высказывания недопустимыми для муниципальных служащих всех рангов. Касается это и социальных сетей.

«Если это был личный аккаунт муниципального служащего, то она выразила своё личное мнение, никак не совпадающее с мнением администрации Сургутского района», — заявил Андрей Трубецкой.

Глава Сургутского района подчеркнул, что если вина сотрудницы администрации будет установлена, то её накажут «в соответствии с Трудовым кодексом и законом о муниципальной службе».