Лондон, 8 мая, 2019, 07:47 — ИА Регнум. Автомобильная компания Jaguar Land Rover собирается выпустить электрическую версию кроссовера Range Rover Evoque не раньше 2025 года. Об этом со ссылкой на руководителя английского подразделения компании Роудона Гловера сообщает Autocar.

Autocar Range Rover Evoque

По словам Роудона, компания решила сосредоточиться на производстве гибридов. Гибридная версия Evoque появится уже в этом году. А вот для электрической версии придется полностью переделать платформу, поскольку она предназначена для производства моделей с классическим двигателем внутреннего сгорания.

Сделать это можно будет только при смене поколений, отметил он.

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