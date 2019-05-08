Денвер, США, 8 мая, 2019, 07:24 — ИА Регнум. В США двое вооруженных подростков совершили нападение на школу. Ранения получили семь человек, один 18-летний учащийся скончался, передает канал n-tv.

Цитата из к/ф «Слон». Реж. Гас Ван Сент. 2003. США Стрельба в школе

Стрельба была открыта в школе в населенном пункте Хайландс Ранч, расположенном в 20 км к югу от Денвера (штат Колорадо). Подозреваемые арестованы. Один из них уже достиг совершеннолетия.

По словам местного шерифа Тони Спарлока, среди раненых — подростки в возрасте 15 лет и старше, жизнь некоторых из них под угрозой. Никто из преподавателей и сотрудников школы не пострадал.

Школа Хайландс Ранч находится всего в 9 км от школы Колумбайн, где в апреле 1999 были убиты 13 человек. В 2018 году накануне очередной годовщины трагедии полиция Денвера ожидала нападения. Подозреваемая 18-летняя девушка закупила оружие и боеприпасы, но позже была найдена мертвой.