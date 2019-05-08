Волгоград, 8 мая, 2019, 07:16 — ИА Регнум. В интернете набирает популярность музыкальный ответ жителей Волгоградской области на песню иркутских судебных приставов про долги. Кавер на песню украинской группы KAZKA под названием «Ответ приставам» посмотрели уже более 80 тысяч человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видеоролика Кавер на песню украинской группы KAZKA под названием «Ответ приставам»

«Судебные приставы просят долги,

А где мне жить и что мне есть — подумать не смогли.

Им лишь бы дай, плати, плати…

Чиновники страну до бедности свою довели.

Ну как же донести до власти наших дней —

Долгами на страшите своих людей», — поётся в клипе.

Цитата из видеоролика Кавер на песню украинской группы KAZKA под названием «Ответ приставам» перепели жители Волгоградской области

Напомним, в апреле 2019 года многие интернет-пользователи испытали культурный шок, прослушав перепетую сотрудницами УФССП России по Иркутской областипесню «Плакала» украинской группы KAZKA. Миловидные женщины в форме в рамках информационной акции «Узнай о своих долгах!» напомнили, что все налоги надо платить вовремя, иначе они знают «разные способы розыска»:

«Арест счетов, машин — пошли торги

Разные способы розыска знаем мы…»

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Заведующий кафедрой рекламы, маркетинга и связей с общественностью Российского государственного социального университета Михаил Гундарин полагает, что широкий общественный резонанс и по большей части негативную реакцию кавер «Плати налоги» вызвал потому, что граждане устали от пропаганды.