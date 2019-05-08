Москва, 8 мая, 2019, 07:07 — ИА Регнум. Торги по рублевым парам закрылись 8 мая небольшим ростом, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов. Курс доллара вырос на 0,28%, до 65,40 руб., курс евро — на 0,12%, до 73,15 руб., курс фунта — на 0,03%, до 85,50 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Рубль укрепился к доллару США на дневной торговой сессии до 64,98 руб. на фоне повышения нефтяных котировок. На вечерней сессии он все растерял и ушел в минус ко всем основным валютам. Давление на него оказали дешевеющая нефть, ослабление юаня и уход инвесторов от рисков на ожиданиях введения новых таможенных пошлин на китайские товары в США.

Представитель США на переговорах Роберт Лайтхайзер заявил, что тарифы на импорт китайских товаров общей стоимостью $200 млрд будут повышены с 10% до 25% в пятницу с 00:01 по времени Вашингтона (07:01 мск).

Он отметил, что повышение пошлин вызвано попытками Китая пересмотреть практически готовое торговое соглашение. Заключение торгового соглашения между США и Китаем оказалось на грани срыва.

Сегодня, 8 мая, на торгах в Азии баррель Brent подорожал на 0,66%, до $70,21. Нефть стоит больше $70. Пара доллар/рубль сохранит боковое движение в диапазоне 65,00−65,50.

При повторном снижении к уровню 65,08 стоит ожидать прорыва 65 руб. Если давление на рубль усилится из бегства от рисков, то можно ждать роста курса доллара до 66 рублей.

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