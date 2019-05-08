Омск, 8 мая, 2019, 06:58 — ИА Регнум. В Омске в Областном доме ветеранов состоялось торжественное мероприятие, посвященное 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, главным событием мероприятия стала церемония передачи медали «За боевые заслуги».

Omskportal.ru Родственникам погибшего на фронте омича передали медаль «За боевые заслуги»

Боевую награду передали племяннице погибшего омича, участника Великой Отечественной войны Василия Гринцова. Ранее поисковики нашли медаль на месте боёв.

Командир отделения разведки 332 артиллерийского полка 178 стрелковой дивизии Василий Гринцов погиб 9 сентября 1943 года в боях с немецко-фашистскими захватчиками на Кулагинских высотах в Духовшинском районе Смоленской области. Похоронен возле деревни Кулагино Смоленской области.

Как подчеркнула руководитель Омской региональной поисковой общественной организации «Поиск» Галина Кудря, героический воинский путь Василия Гренцова удалось установить.

«Прикрывая в составе отделения разведки переправу через реку Волга в октябре 1941 года, отражая атаку автоматчиков, лично из винтовки застрелил пять солдат противника. 15 июня 1942 года обнаружил артиллерийскую батарею противника, которая по его целеуказанию была подавлена нашей артиллерией», — отметила Кудря.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 9 мая в Омской области, как и по всей России, пройдут торжественные мероприятия, приуроченные к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В частности, в шествии «Бессмертного полка» в Омске планируется участие около 7 тысяч человек.