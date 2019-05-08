Вашингтон, 8 мая, 2019, 05:56 — ИА Регнум. За восемь лет Дональд Трамп, когда он ещё не был президентом, а был бизнесменом, потерял $1,17 млрд, пишет The New York Times.

Tax Credits Убытки

Уточняется, что финансовые потери бизнес Трампа понёс в 1985 — 1994 гг. Убытки касались его основного бизнеса, в том числе доходов от игорных домов, гостиниц и торговли.

Выводы журналисты сделали после ознакомления со сведениями о налоговых выплатах Трампа. Оказалось, что уже в 1985 г. убытки составили $46,1 млн, и это продолжалось восемь лет. Убытки приносили «неудачные сделки».

Авторы расследования утверждают, что таким образом Трамп восемь лет избегал уплаты подоходного налога.

Напомним, оппоненты Трампа из Демократической партии хотят получить доступ к его налоговым декларациям за минувший год, но министерство финансов не соглашается обнародовать эти сведения, чтобы не создавать прецедент для разглашения данных о других налогоплательщиках.

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