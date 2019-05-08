Владивосток, 9 мая, 2019, 01:16 — ИА Регнум. В День Победы в ряды «Бессмертного полка» с портретом своего прадеда встанет Виктория Антонова, школьница из города Дальнегорск Приморского края. Героическую историю жизни своего деда она рассказала корреспонденту ИА REGNUM.

Фото из семейного архива Николай Калачёв

«Мой прадед Калачёв Николай Васильевич — участник Великой Отечественной войны. Он родился 7 января 1917 года в деревне Тогул Новосибирской области. До начала войны он успел окончить два военных училища, и поэтому был офицером Советской Армии. Он служил в Забайкальском военном округе. Дед был смелым и отважным, он сделал много прыжков с парашютом, мог стрелять из разного оружия и знал азбуку Морзе. Служил он разведчиком в «Смерше» — контрразведке, сокращённо «смерть шпионам». Николай Калачёв при помощи радиостанции и азбуки Морзе через эфир выходил на связь вместо провалившихся немецких шпионов-радистов. Его служба была очень опасной, в любой момент он мог погибнуть. Только в ходе битвы под Москвой советские контрразведчики обезвредили свыше 200 агентов и более 50 диверсионных групп. У прадеда много боевых наград, есть орден Красной Звезды, медаль «За отвагу» — он получил её за храбрость при взятии фашистских диверсантов», — с гордостью рассказала Виктория Антонова.

После войны Николай Калачёв работал в органах МВД. Уйдя с военной службы, возглавлял участки механизации в совхозе, работал в школе учителем черчения и рисования. Имеет много трудовых наград. Сам построил дом. С женой прожили 50 лет, вырастили четверых детей, семерых внуков. Умер в 1990 году на своей родине в Новосибирске.