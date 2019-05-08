Владивосток, 8 мая, 2019, 05:53 — ИА Регнум. Обвиняя Сталина в ненависти к Ленинграду и ленинградцам, способствовавшей Гитлеру в уничтожении огромного города, питерская писательница явно «заплыла за буйки», позабыв настоящую историю блокады, отметил военный историк, писатель, корреспондент ИА REGNUM Алексей Суконкин, комментируя интервью в преддверии Дня Победы Елены Чижовой.

Svklimkin Елена Чижова

Российская писательница, лауреат премии «Русский Букер» Елена Чижова в своем эссе для швейцарского издания Neue Zurcher Zeitung заявила, что Сталин ненавидел Ленинград из-за «самосознания» его жителей и их «способности к независимому мышлению» — и потому способствовал планам Гитлера по блокаде города.

«Прежде чем что-то голословно утверждать, нужно разобраться в мелочах, в которых, как известно, кроется истина. Этими «мелочами» являются события, предшествующие и сопровождающие блокаду города. Если изучить такие «мелочи», становится ясным масштаб прилагаемых Ставкой Верховного Главнокомандования усилий по снятию блокады Ленинграда. Особо подчеркну, что эти усилия нужно рассматривать в связке со всеми остальными событиями Великой Отечественной войны, происходящими в то же самое время», — прокомментировал автор военно-исторического исследования «Десант Страны Советов» Алексей Суконкин.

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«Мы понимаем, что насколько Гитлеру хотелось захватить или уничтожить Ленинград, настолько же и Сталину было необходимо его отстоять. Ведь город на Неве был не только городом-символом Страны Советов, но и исключительно важным логистическим центром, овладение которым облегчило бы немцам снабжение своих войск на наиболее важных направлениях первого периода войны и, безусловно, ускорило бы победу над Советским Союзом. А ведь Гитлер в это самое время рвался и к Москве, и к Киеву, и к Одессе!

Прорыв немецкой группы армий «Север» к Ленинграду завершился в конце лета 1941 года. Этому способствовало выгодное оперативно-стратегическое положение фашистских войск, сумевших в первые дни войны нанести поражение прибалтийской группировке войск РККА. Однако три оборонительных рубежа, выстроенных перед Ленинградом, остановили продвижение врага, и ситуация на фронте стабилизировалась. С одной стороны, немцы не могли войти в город, с другой, стороны войска Ленинградского фронта не обладали достаточным наступательным потенциалом для немедленного деблокирования. В это время фашистские войска значительно большую угрозу представляли для Москвы, где и были сосредоточены все наступательные и оборонительные резервы РККА, позволившие в итоге отстоять Москву и отбросить врага на безопасное расстояние», — рассказал военный историк.

Он уверен, что принадлежащая врагу стратегическая инициатива, благодаря которой Гитлер навязывал свою волю в борьбе против СССР, не позволяла в 1941 и 1942 годах Ставке ВГК действовать более масштабно, как в последующие годы. В это время развернулись бои за Ржев и Сычёвку, Харьков и Крым. Далее, после потери Украины, началась битва за Сталинград, потеря которого могла привести к полному поражению РККА, так как через этот город шли поставки каспийской нефти. Естественно, имея стабилизированный фронт в Ленинграде (а также выстроенную схему снабжения и эвакуации жителей и раненых), Ставка ВГК считала Сталинград и Сычёвку приоритетными оперативно-стратегическими направлениями, уделяя им все накопленные резервы — которые в стране были крайне ограничены.

«Сейчас мы можем судить, что решение это было верное — оно привело к коренному перелому в войне и заложило успех последующих действий, приведших Советский Союз к Великой Победе. И вклад Ленинграда в победу над врагом в том и состоит, что вынуждая Гитлера поддерживать бессмысленную с военной точки зрения блокаду, здесь были связаны значительные немецкие силы, которых как раз и не хватило Гитлеру в решающие моменты войны. А когда случился перелом, то и здесь, под Ленинградом, войска Красной Армии разгромили врага.

Стоит напомнить госпоже Чижовой, что в блокировании Ленинграда принимали участие не только немецкие войска, но и войска Финляндии, Испании и Италии, на ком и лежит прямая вина за гибель огромного числа мирных жителей, убитых в результате артиллерийских обстрелов, авиационных ударов и голода, ставшего прямым следствием действий врага. Красная Армия при обороне города и проведении наступательных операций потеряла порядка 350 тыс человек, более 17 тыс мирных граждан погибло под обстрелами. 632 тыс жителей Ленинграда погибли от голода и холода, в основном в зиму с 1941 на 1942 год», — рассказал Алексей Суконкин.

Неимоверными усилиями Ставки ВГК из блокадного города были эвакуированы порядка 1 млн 900 тыс человек — больше половины населения города. В основном пути эвакуации проходили через районы, подвергающиеся обстрелу со стороны врага. Транспортная авиация работала ежедневно, по погоде, снабжая город, эвакуируя людей. Огромные усилия по снабжению и эвакуации прилагали моряки Ладожской флотилии, и тем более не подвергается сомнению подвиг организаторов и исполнителей ледовой «Дороги жизни».

«Был проделан колоссальный труд, осознавая который, просто невозможно поверить в то, что руководство СССР было ориентировано на уничтожение Ленинграда. А теперь, в преддверии празднования Дня Победы, некая писательница в интервью иностранному изданию, полностью позабыв историю своего родного города, готова обливать грязью всех тех, кто сделал всё возможное и даже невозможное, чтобы сохранить сотни тысяч мирных жизней, чтобы отстоять город на Неве, чтобы прорвать блокаду. Стыдно за соотечественницу», — сказал Алексей Суконкин.

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Напомним, главный редактор ИА REGNUMМодест Колеров во вторник, 7 мая, комментируя высказывания писательницы Елены Чижовой, отметил, что автор заявлений о том, что Сталин — соучастник Гитлера в блокаде Ленинграда, — лжец и дурак, и его целью является снятие с Гитлера полноты ответственности.

«Обвинения советских властей в соучастии Гитлеру — старая и гнусная ложь, но от этого она не становится правдой», — отметил Модест Колеров.