Лондон, 8 мая, 2019, 05:29 — ИА Регнум. Помещение в тюрьму усиленного режима основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа — это несправедливое наказание, заявила голливудская актриса Памела Андерсон в интервью The Sun.

Тюрьма

После посещения Ассанжа в тюрьме «Белмарш» актриса заявила, что основателю WikiLeaks нужно спасать жизнь.

«Он не заслуживает того, чтобы находиться в тюрьме усиленного режима, поскольку он не совершал насильственных действий», — сказала Андерсон.

Напомним, очередное судебное заседание по делу Ассанжа пройдёт в Лондоне 30 мая. Основатель WikiLeaks заявляет о том, что не считает себя виновным и сдаваться Соединённым Штатам, куда его хотят экстрадировать, не будет.