Кито, 8 мая, 2019, 05:12 — ИА Регнум. На парковке университета в эквадорском городе Гуаякиль взорвался автомобиль, заявила глава МВД Эквадора Мария Паула Ромо на своей странице в Twitter.

Diariocritico de Venezuela Взрыв автомобиля

«К счастью, не было пострадавших, о которых можно сожалеть», — заявила она.

Ромо также сообщила, что взорвавшийся автомобиль принадлежал одному из профессоров университета, с которым уже провели беседу сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время инцидент расследует полиция.

Как уточняет портал Comercio, автомобиль взорвался у здания факультета физической культуры. В результате взрыва также пострадал припаркованный рядом автомобиль.