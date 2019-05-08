Пекин, 8 мая, 2019, 04:55 — ИА Регнум. Природные катаклизмы затронули около 1,7 млн жителей Китая в апреле 2019 года, из которых 47 погибли, трое пропали без вести и еще 15 тыс. было переселено в безопасное место, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям КНР, передает 7 мая агентство Синьхуа.

Philippe Semanaz Наводнение. Китай

Всего в апреле было уничтожено домов и повреждено зерновых в результате природных бедствий на общую сумму прямого ущерба в размере 3,23 млрд юаней (около $477,7 млн), сообщили в министерстве. В основном за указанный период страна пострадала от наводнений и ураганов, в то время как землетрясения, сходы оползней, низкие температуры со снегопадами и лесные пожары этот ущерб увеличили.

Как стало известно, от наводнений и паводков пострадали 714 тыс. человек, 10 тыс. были вынуждены переселиться в безопасное место, в то время как град нанес ущерб 931 тыс. человек, повредив 15 тыс. жилых домов.

Несмотря на это, китайские власти отмечают, что ущерб от природных бедствий в апреле был значительно меньше в сравнении с тем же периодом последних пяти лет. Так, численность пострадавшего населения, количество поврежденных домов и размер прямого экономического ущерба снизились на 82%, 76% и 68% соответственно. Схожая ситуация наблюдалась и в марте текущего года.

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